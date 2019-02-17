Halı sahada attığı gole sevinirken, kalp krizi geçirip öldü

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren Recep Kılınç (33), yaşamını yitirdi.
Köşk'ün kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Recep Kılınç, 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi'ne ait halı sahaya gitti. Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. Arkadaşları, Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Acı haberi alan Kılınç'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum