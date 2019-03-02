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Halı sahada kalp krizi geçiren müdür öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

BATMAN 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü Mahsum Güzel (33), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp kriz sonucu hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçiren müdür öldü

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)- BATMAN 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü Mahsum Güzel (33), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp kriz sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Batman 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olan Mahsum Güzel, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Güzel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acil serviste tedaviye alınan Güzel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Güzel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak dün gece Tilmerç mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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