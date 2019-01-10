HABER

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim görevlisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Tunceli'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi Cemal Diribaş kurtarılamadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi Cemal Diribaş, hayatını kaybetti.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olan Cemal Diribaş (46), gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Diribaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir kız çocuğu babası olan Diribaş, yarın Tunceli Cemevi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Öğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördüÖğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördü
Görme engelli Stand-Up’çı güldürürken düşündürüyorGörme engelli Stand-Up’çı güldürürken düşündürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbola maçı kalp krizi Munzur Üniversitesi Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Polis isyan etti: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.