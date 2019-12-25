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  4. Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 23:50 | Son Güncelleme

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı.

Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi.

Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. (AA)

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Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan kal krizi Sivas

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin ve yakinlarina sabir versin
ölümün nerde geleceği hiç mi hiç belli olmuyor. ibadetlerimizi aksatmayalım
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