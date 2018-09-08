Halı sahada kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da halı saha maçında kalp krizi geçirip ölen öğretmen Beytullah Keskin'in (33) cenazesi, toprağa verildi.
Olay, saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası Beytulah Keskin, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Selçuk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olan Keskin'in cenazesi, kentteki Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum