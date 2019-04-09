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HALI SAHADA MAÇ YAPANLARI SOYAN ÇETE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

*Halı sahaya futbol oynamaya gelmiş gibi yaparak, maç yapanların telefonlarını ve otomobillerini çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

*Halı sahaya futbol oynamaya gelmiş gibi yaparak, maç yapanların telefonlarını ve otomobillerini çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da futbol oynayacakmış gibi gittikleri halı sahalarda, maç yapan kişilerin soyunma odasına bıraktıkları eşyaları çalan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarlarını kullanarak çaldıkları 5 otomobil ile 10 adet cep telefonu operasyon sırasında şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde bulunan halı sahalarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin halı sahalara sözde futbol oynamaya gelmiş gibi girdikleri tespit edildi. Maç saatini bekler gibi yaparak uygun ortam bulduklarında soyunma odasına giren hırsızların, sahada maç oynayan kişilerin eşyalarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin cep telefonlarının yanı sıra aldıkları araçların kontak anahtarlarını aldıkları ve park halindeki otomobilleri çaldıkları öğrenildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Kayhan K.(20) D.A.(17), F.Ö.(17) ve M.U.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö. ile B.U.'nun haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca cezaevi firarisi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin onlarca kez hırsızlık suçundan daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.

ÇALINAN OTOMOBİL VE CEP TELEFONLARI BULUNDU

Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 5 otomobil ile 10 cep telefonu da ele geçirildi. Poliste sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Öte yandan mağdurlardan Ahmet Baki, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek bulunan otomobilini teslim aldı. Polise teşekkür eden Ahmet Baki, "Oğlum devamlı futbol oynuyordu. Onlar top oynarken kapıyı kırıp içeri girmişler cep telefonu ve otomobilin anahtarını alarak kaçmışlar. Bulunduğuna çok sevindim." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarı ile otomobili çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler park halinde bulunan otomobile binerek, uzaklaşıyor.

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