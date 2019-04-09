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Halı sahada maç yapanların araçlarını çalan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Halı sahada maç yapanların dolaplarındaki kontak anahtarları alarak otomobillerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde 5 çalıntı otomobil ile 10 cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çeşitli semtlerdeki halı sahalarda maç yapanların otomobillerini çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir'de halı sahalarda maç yapanların otomobillerinin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Halı sahaların çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 7 ve 8 Nisan'da Küçükçekmece'de belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda Kayhan K. (20) ile yaşı 18'den küçük D.A, F.Ö ve B.U'yu yakaladı.

Şüphelilerden F.Ö'nün, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Diğer şüpheli B.U'nun da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 8 ayrı suç kaydı ve 3 suçtan da hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Yaşı 18'den küçük şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramada 5 çalıntı otomobil ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin akşam saatlerinde, halı sahada maç yapmak için giyinip geldikleri, burada oyalanıp bir süre maçları izledikleri, daha sonra giyinme odalarındaki dolapların kilitlerini kırıp, telefon ve kontak anahtarlarını alarak park halindeki otomobilleri çaldıkları belirlendi.

Ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Aracını almaya gelen Ahmet Baki, otomobilini parçalanmadan bulduğu için polise teşekkür etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü oto hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği

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