Halı sahalar ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, yarından itibaren (12 Ağustos Çarşamba) halı sahaların açılması tebliğ edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak yarın itibariyle açılması bildirildi.

Tesislerdeki ihlalleri İl Hıfzıssıhha Kurulları denetleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, halı saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise şöyle;