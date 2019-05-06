Halı ustası annesinin hatırasını, öğrenciler yaşatacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 'halı doktoru' olarak anılan halı tamircisi ve dokuma ustası Mustafa Canlı (36), kendi ustası da olan ve geçen yıl kaybettiği annesinin anısını yaşatmaya çalışıyor. Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine haftanın belli günleri atölyesinin kapısını açan Canlı, buna annesinin hatırasını yaşatabilmek için başladığını belirtti.

Antalya'da oturan Mustafa Canlı, henüz 9 yaşındayken halı tamir ve dokuma ustası olan annesi Feride Canlı'nın tezgâhında ilmek atmayı öğrendi. Okuldan arta kalan zamanlarını annesiyle birlikte halıya desen işleme ve tamirat işleriyle geçiren Canlı, kısa sürede halı, kilim dokuma ve tamiratını meslek edindi. Zorunlu eğitimini tamamlayan Mustafa Canlı, tarihi Kaleiçi semtindeki bir dükkânda annesinden öğrendikleriyle geçimini sağlamaya başladı.

Mesleğinde 25 yılı geride bırakan Canlı, bu mesleğin sayılı ustalarından biri olarak tanındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 'Tükenmekte olan meslekler' kategorisine alınması için başvuruda bulunan Canlı, yakın çevresinde ve halı kilim tamiratı sektöründe yaptığı ince işçilikten dolayı 'Halı doktoru' olarak anılmaya başladı. Fare başta olmak üzere kemirgenlerin ve güvelerin zarar verdiği halı ve kilimleri büyük ustalıkla, orijinalinden ayırt edilemeyecek kadar ince işçilikle tamir eden Canlı, kendisine 'halı doktoru' denilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

ANNESİNİN HATIRASINI ÖĞRENCİLER YAŞATACAK

Mustafa Canlı, geçen yıl ocak ayında annesi ve ilk ustası Feride Canlı'yı kanserden kaybetti. Annesinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Canlı, hatırasını yaşatmak için arayışa girdi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerine ders vererek mesleğin inceliklerini öğretmek isteyen Canlı, bu şekilde annesinin anısını da yaşatabileceğini düşündüğünü ifade etti. Canlı, üniversite yönetimiyle de görüşerek gerekli izinleri aldıktan sonra haftanın belli günlerinde kapılarını üniversite öğrencilerine açmaya ve annesinden öğrendikleri aktarmaya başladı.

6 kardeşin tamamına annesinin halı dokuma ve tamirat tekniklerini öğrettiğini anlatan Mustafa Canlı, bu işi meslek olarak yapıp geçimini sağlayan sadece 2 kardeş kaldıklarını söyledi. Annesinin anısını yaşatmak için öğrencilere ders vermeye başladığını ifade eden Canlı, “Öğrendiğim teknikleri öğrencilere öğretmeye çalışıyorum. Annemin anısını yaşatmak için. Mesleğim son dönemlerini yaşıyor. El halıları artık kullanılmıyor. İnsanlar fabrika halılarına yöneldi" dedi.

'SİFTAH YAPMADAN KAPATTIĞIM GÜNLER OLUYOR'

İş kaybı yaşadıklarını ve mesleğinin ölmek üzere olduğunu vurgulayan Canlı, satışların yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Eski halıları artık çöpe atanlar dahi olduğunu belirten Canlı, “Zaman zaman siftahsız günlerimiz geçiyor. Turist gelip alırsa alıyor. Halı tamirinden biraz kazanıyoruz. Satış yok" dedi.