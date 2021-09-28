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  4. Halı yıkama dükkanında yapılanlar şoke etti! Kireçlenerek çukura gömüldüler

Halı yıkama dükkanında yapılanlar şoke etti! Kireçlenerek çukura gömüldüler

28.09.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Bir kepçeye taşınan 13 çuval çekilmiş kıyma ve 4 kasa tavuk kemiği kireçlenerek arazide kazılan bir çukura gömüldü.

Halı yıkama dükkanında yapılanlar şoke etti! Kireçlenerek çukura gömüldüler

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'ndeki halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinesi yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.

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13 ÇUVAL ÇEKİLMİŞ KIYMA VE 4 KASA TAVUK KEMİĞİ

Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.

Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü.

KİREÇLENEREK ÇUKURA GÖMÜLDÜLER

Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi. (AA)

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Avcılar
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