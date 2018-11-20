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HALİÇ BOĞAZI'NDAKİ ÜÇ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:08 | Son Güncelleme

Haliç'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

DHA İSTANBUL -

haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)
Haliç'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
Haliç Boğazı'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Unkapanı Köprüsü
-Haliç Metro Köprüsü
-Galata Köprüsü
-Genel ve detay görüntüler

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