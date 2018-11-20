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Haliç Boğazı'ndaki üç köprü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:38 | Son Güncelleme

HALİÇ'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haliç Boğazı'ndaki üç köprü trafiğe kapatıldı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) HALİÇ'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
Haliç Boğazı'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haliç Boğazı'ndaki üç köprü trafiğe kapatıldıHaliç Boğazı'ndaki üç köprü trafiğe kapatıldıHaliç Boğazı'ndaki üç köprü trafiğe kapatıldı

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