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  4. Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı! 14 Ağustos'a kadar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 07:53 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı. Çalışma 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

ÇALIŞMA 7 GÜN SÜRECEK

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA

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