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Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 06:27 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

Kaza, saat 01:30 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyir halinde olan Eray Kömürcü yönetimindeki 34 LM 0558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü Eray Kömürcü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Eray Kömürcü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Haliç trafik kazası

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