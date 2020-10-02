Haliç Köprüsü'nde feci kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

Kaza saat 04.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, köprü üzerinde giderken plakası alınamayan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, kendisini sıkıştıran otomobile vurmamak için aniden manevra yaptı ve aracı savrulmaya başladı. Bu sırada aracın arka tarafında oturan çocuk, açılan arka kapıdan yola fırladı. Yol kenarındaki çelik halatlara çarpan erkek çocuk olay yerinde öldü, araç içinde sıkışan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

ANNE KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Bu sırada yerde çocuğunun cesedini gören anne köprüden atlamak istedi. İddiaya göre korkuluklara çıkmaya çalışan anneyi vatandaşlar güçlükle engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren ve hafif yaralı olan anneyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.