HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haliç Köprüsü'nde onarım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu!

Haliç Köprüsü'nde onarım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle yoğun trafik oluştu. Haftanın ilk iş gününde iş çıkış saatinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cumartesi günü, D-100 Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların başlaması sebebiyle haftanın ilk iş gününde yoğun araç trafiği oluştu. Köprünün karayolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürecek. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeritli yol tek şeride düşürüldü. Köprü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yoğun trafikte dur-kalk yaparak ilerlemeye çalıştı.

ÇALIŞMALARIN 18 AĞUSTOSTA SONA ERMESİ PLANLANIYOR

Çalışmanın devam edeceği süre içinde 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için bölge giriş ve çıkışlarında metrobüs sürücülerini yönlendirmek üzere ekipler yer alıyor. Öte yandan, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek amacıyla acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak. Çalışmaların 18 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.

İş çıkış saatinde köprüyü kullanan vatandaşlardan Serdar Çakmaz, “Pazartesi günü Haliç'te yol bakım çalışması yapılıyor. Bu kadar insanın işi gücü var. Allah sabır versin bize. Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Bahçelievler'den Kağıthane'ye gidiyoruz. Artık alternatif yol kullanacağız. TEM'den gideceğiz artık yolumuzu uzatacağız. Çağlayan'da da yol bakım çalışması vardı burayı kullanıyorduk. Şimdi burayı da kapattılar ne yapacağız bilmiyorum. 23 dakika sürüyordu yolun şimdi 1-1,5 saat sürer" dedi.

Maslak'ta yaşayan Uğur Doğanyiğit ise “Vatandaşlar pandemi nedeniyle toplu ulaşımdan da çekiniyor. Doğal olarak herkes arabasıyla. Normalde 40 dakika sürüyor yolum ama bugün 2 saat sürecek gibi. İlerleyen günlerde aracı bırakmayı planlıyorum derken, Ayla Kuşdemir de “Tam da işlerin açıldığı zamanda bu trafiği yaşatıyorlarsa diyecek bir şey yok. Mantık buysa mecburen uyacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Kahreden haber! Şehidin kimliği belli olduKahreden haber! Şehidin kimliği belli oldu
Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...
1/

En Çok Okunan Haberler

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Netflix'ten Türkiye açıklaması

Netflix'ten Türkiye açıklaması

Yeni parti geliyor! Dilekçe verildi

Yeni parti geliyor! Dilekçe verildi

İlginizi Çekebilir

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit

Yargıtay önünde şüpheli çanta alarmı

Yargıtay önünde şüpheli çanta alarmı

Kuzey Irak'tan kahreden haber! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit düştü

Kahreden haber! Şehidin kimliği belli oldu

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

'Kılıçdaroğlu'na Ayasofya için davet geldi mi?' sorusuna Öztrak'tan açıklama

'Kılıçdaroğlu'na Ayasofya için davet geldi mi?' sorusuna Öztrak'tan açıklama

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti

Bakan Akar'dan Azerbaycan ile kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.