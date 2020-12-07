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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik kilitlendi

07.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 14.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu otomobilin sürücüsü Uğur Sevgili direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunanların yardımına diğer sürücüler koştu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden bulunan 1'i kadın 3 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan diğer 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

DHA

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