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Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı: Sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 02:28 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Haliç Köprüsü'nde hız yapan otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza saat 23.55 sıralarında D100 Haliç Köprüsü Ankara istikametinde yaşandı. D100 Ankara istikametinde seyreden bir otomobil iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yapması üzerine kontrolden çıktı. Araç önce başka bir otomobile vurdu sonra da takla atarak ters döndü. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

"BEN BU HALE DÜŞECEK ADAM MIYIM?"

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ekipleri ile birlikte otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücüye, olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşındığı sırada "Ben bu hale düşecek adam mıyım?" diye söylendi. İlk müdahalesi tamamlanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, diğer otomobilin sürücüsü ise kaza nedeniyle şoka girdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VURDUKTAN SONRA HAVAYA KALKIP DÜŞTÜ

Yoldan geçerken kazayı görüp yardıma koşan sürücülerden Ali Özdemir kazayla ilgili, "Ben 80 ile falan gidiyordum, yanımdan geçti. Devam etti, hızlı geçti. Baktım zaten buraya yanaşınca araba kaza yapmıştı. Durduk, yardımcı olmaya çalıştık. Zaten bu kızcağız da perişan haldeydi. Takla atma anını görmedik, buna vurduktan sonra havaya kalkıp düştü. Kapıyı kırdık çıkardık, itfaiye ve polis gelene kadar. Kendisi de süratli olduğunu söyledi zaten" şeklinde konuştu.

(DHA)

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