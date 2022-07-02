Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı

İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerindeki bir metrobüste çıkan yangın hem yolcuları hem de sürücüleri tedirgin etti. Metrobüsün seyir halindeyken alev aldığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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