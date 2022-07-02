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  4. Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı

Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı

02.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerindeki bir metrobüste çıkan yangın hem yolcuları hem de sürücüleri tedirgin etti. Metrobüsün seyir halindeyken alev aldığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı

Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

(AA)

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