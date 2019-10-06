HABER

Haliç Köprüsü üzerinde kaza; 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 03:20 | Son Güncelleme

Haliç köprüsü üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye otomobil çarptı.

Haliç köprüsü üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu yabancı uyruklu şahıs olay yerine hayatını kaybederken, kaza nedeniyle E5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza gece saat 01:00 sıralarında E5 Karayolu Eyüp Haliç köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EN 8882 plakalı otomobil, Haliç köprüsü üzerinde karşı yöne geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Kaza esnasında seyir halinde olan başka bir otomobil ve motosiklet sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarpan otomobile çarpması sunucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen yabancı uyruklu şahıs kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kısa süreli oluşan trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandıBolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Sinop’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralıSinop’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.