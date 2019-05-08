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Haliç Köprüsü'nda trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 03:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde, seyir halinde olan Eray Kömürcü yönetimindeki 34 LM 0558 plakalı otomobil, Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kömürcü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eray Kömürcü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan yolda, kaza yapan hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Haliç Köprüsü trafik kazası

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