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Haliç köprüsünde art arda kazalar: 4 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - HALİÇ Köprüsü'nde bir otomobil bariyerlere çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - HALİÇ Köprüsü'nde bir otomobil bariyerlere çarptı. Polisin kazaya müdahalesi sırasında ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler hem yardıma koşarken hem de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kazaya karışan araçtaki kişileri sağlık kontrolünden geçirdi.

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırıldığı sırada araçlar bir süre yolun açılmasını bekledi. Bu sırada hızla gelen araç, yolda bekleyen 3 otomobil ve bir motosiklete çarptı. İkinci kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiler ile motosiklet sürücüsü dahil toplamda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametini ve orta şeridi tamamen trafiğe kapattı. Polis, sağlık ekiplerini tekrar kaza yerine çağırdı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan köprünün orta şeridi tekrar açıldı. Polis, her iki kazayla da ilgili soruşturma başlattı.

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