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Haliç Köprüsü’nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

07.02.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarken otomobil yangın sonrası küle döndü.
Olay, saat 06:45 sıralarında Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 ZP1479 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Aydın ve diğer 3 aile bireyleri Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını durdurarak kontrol etmeye çalışan otomobil sürücüsü Aydın, otomobilin motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini görünce araçta bulunan tüp ile müdahale ederken otomobilde bulunan 3 kişi yanlarında götürdüğü eşyaları da alarak arabadan kendilerini dışarı attı. Otomobildeki yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alev alev yanan otomobildeki yangın kontrol altına alınırken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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