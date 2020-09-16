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Haliç Köprüsü’nde feci trafik kazası:1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 02:44 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü’nde arıza yaparak yolun kenarında duran otomobili geç fark ederek ani fren yapan başka bir otomobil nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı.

Haliç Köprüsü’nde arıza yaparak yolun kenarında duran otomobili geç fark ederek ani fren yapan başka bir otomobil nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada araç içerisinde sıkışan ağır yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SP 9639 plakalı otomobil arıza nedeniyle yolun kenarında durdu. Arkadan gelen 20 EA 104 plakalı otomobil sürücüsü ise arıza yapan aracı geç fark edince ani fren yaptı. İddiaya göre, ani fren yapan otomobile arkadan yakın mesafede seyir halinde olan 33 SH 079 plakalı kamyonetin arkadan otomobile çarpması ile zincirleme trafik kazası yaşandı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ortada kalan araç içerisinde bir kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişiyi çıkartarak hastaneye kaldırırken polis ekipleri durma noktasına gelen trafik akışının açılması için kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yardımcı olmak için motosikletinden inerek yaralı şahsa yardım ettiğini söyleyen İbrahim Keltepe,
‘’ Ben geriden geliyordum. Uzaktan kaza sesini duymamla birlikte motosikletimin gazını kestim. Daha sonra siyah aracın arıza yaparak durmuş olduğunu ve arkasından gelen beyaz aracın ani fren yaptığını hemen peşinden gelen kamyonetin ise mecburen araca vurduğunu fark ettim. Çünkü araçlar arasında mesafe kısaydı, hız da olunca aniden durulmuyor. Şuanda kazadan dolayı 1 yaralı var ve ambulansa bindirildi. Aman aman ölümcül bir durumu yoktu, ama biraz ağır bir durumu olabilir’’ diye konuştu.

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