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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

  Haliç Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haliç Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek, orkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.
Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen kişi korkuluklardan indirildi.

Görüntü dökümü:
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-İntihar eden kişiyi ikna çabaları
-İkna edilip korkuluktan alınması
-Ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Şahsın polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar

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