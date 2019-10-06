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Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

  HALİÇ Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.

Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)

Ersan SAN/iSTANBUL, (DHA) HALİÇ Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

(FOTOĞRAF)

Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)

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