Haliç Köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)

Ersan SAN\/iSTANBUL, (DHA) HAL\u0130\u00c7 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde Yenibosna \u0130stikametine giden metrob\u00fcs, \u00f6n\u00fcnde seyreden metrob\u00fcse \u00e7arpt\u0131. Saat 09.50 s\u0131ralar\u0131nda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere g\u00f6re yaral\u0131lar var.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER\u0130\u015fte ikinci kez hamile olan Berg\u00fczar Korel'in bebe\u011finin cinsiyeti! Arac\u0131n kaputunu a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015f\u0131rd\u0131Ala\u00e7at\u0131'daki sak\u0131z a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan 40 y\u0131l sonra ilk hasat
Okuyucu Yorumları 0 yorum