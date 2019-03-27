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Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 05:41 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otobüs birbirine girdi.

Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otobüs birbirine girdi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, otobüs içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Kaza, saat 04:00 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Edirne istikametinde giden otobüs seyir halinde bir otomobilin aniden durması sonucu ona çarpmamak için durdu. Duran otobüse aynı yönde seyir halinde olan diğer 2 otobüsün çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza sonrası E-5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında otobüslerin boş olması olası bir faciayı önlerken otobüslerde maddi hasar meydana geldi.
Aynı firmaya ait 3 otobüs
Seyir halinde iken önündeki otomobilin durması sonucu ona çarpmamak için duran otobüse çarpan diğer 2 otobüsün aynı firmaya ait olduğu öğrenilirken, otobüslerin bugün İzmir’den İstanbul’a getirildiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle E-5 karayolu 1 saat Trafiğe kapandı
3 Otobüsün karıştığı zincirleme kaza sonrası E-5 Karayolu Edirne istikameti araç trafiğine kapatıldı. Kaza nedeniyle hareket kabiliyeti olmayan otobüsler olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait vinçlerle yoldan kaldırıldı. Otobüslerin kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol yeniden araç trafiğine açılırken, trafikte uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 otobüs birbirine girdi

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