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Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

HALİÇ Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
(FOTOĞRAFLI)

Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden olduHaliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden olduHaliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden olduHaliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

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