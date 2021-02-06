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Haliç metro köprüsünden atlayan vatandaşı balıkçılar kurtardı

06.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Haliç metro köprüsünden atlayan şahıs, balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Haliç metro köprüsünden atlayan şahıs, balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Şok yaşayan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Haliç metro köprüsünde yaşandı. Köprünün ortasına gelen bir şahıs, aniden aşağı atladı. Durumu gören metroda görevli güvenlikçiler, aşağıya can simidi atarak sahildeki balıkçılara haber verdi. Bir balıkçı teknesi köprünün ortasına giderek denize atlayan şahsı kurtardı. Kıyıya çıkartılan şahıs, deniz polisine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şok yaşayan vatandaşa ilk müdahalesini yaptıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Vatandaşı kurtaran balıkçılardan Mehmet Tekin, "Tam köprünün ortasından atladı. Biz görünce tekne ile yanaştık ve çıkardık. Titriyordu şok yaşamıştı. Sahile getirerek deniz polisine teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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