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Haliç’te şoke eden olay! Martı son anda kurtarıld

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da pes dedirten bir olay yaşandı. Covid-19’dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu. Belediye ekiplerinin fark ettiği maske martıdan çıkarıldı.

Haliç’te şoke eden olay! Martı son anda kurtarıld

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti. Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.

(İHA)

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