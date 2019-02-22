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Haliç'te zincirleme kaza! 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç Köprüsü’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Maddi hasar meydana gelen kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi için yolu aynı istikamette trafiğe kapattı.

Bu sırada ilk kaza noktasından yaklaşık 100 metre geride bir motosiklet ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza

ilk kaza noktasından yaklaşık 100 metre geride bir motosiklet ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Daha sonra kazaya karışan araçlar, çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Haliç Köprüsü zincirleme kaza trafik kazası

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