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Haliç'te dikkat çeken görüntü! Gören telefonununa sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 03:36 | Son Güncelleme

Haliç’te bulunan 3 köprü, gemi trafiği için araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından kapanan yollar tekrar trafiğe açıldı.

Haliç'te dikkat çeken görüntü! Gören telefonununa sarıldı

Haliç üzerindeki Galata, Atatürk ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kapanan yollar sonrası köprüler gemi trafiği için açıldı. Açılan köprü altlarından gemi geçişleri sağlandı. Kapanan saatlerde araç ve yayalar Haliç Köprüsüne yönlendirildi. Kapanan yollar bir saatin sonunda tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haliç köprü trafik

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