Haliç'teki görüntü sonrası Bakanlık harekete geçti

Haliç'te deniz suyunda meydana gelen renk değişikliği sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler tarafından Haliç’in farklı noktalarından alınan sular şişelere konuldu. İlk incelemesi yapılan su numuneleri bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi.

'BAKANLIK OLARAK BU KONUDA HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.

Kaynak: DHA