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HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ESKİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI MANSUR TOPÇUOĞLU TUTUKLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 02:18 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA  Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İstanbul DHA
Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Oalyın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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