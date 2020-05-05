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Haliç Üniversitesi küresel rekabete ilk adımını 'The' listesine attı

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde üniversitelerin bu hedeflere ulaşmaya katkı sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaların ölçüldüğü Etki Sıralaması 2020 (Impact Ranking 2020) 22 Nisan 2020’de açıklandı.

Haliç Üniversitesi küresel rekabete ilk adımını 'The' listesine attı

Haliç Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, özellikle “Kaliteli Eğitim” (Quality of Education) ile “Sağlık ve Refah” (Good Health and Well Being) başlıklarındaki performansıyla dünya genelindeki birçok üniversiteyi geride bırakarak 400 - 600 aralığında yerini aldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş bir evrensel eylem çağrısıdır. İlk kez bu hedefler doğrultusunda bir liste hazırlayan THE, dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu hedefler çerçevesinde dünyanın en başarılı 766 üniversitesi arasında 400 – 600 aralığında olan Haliç Üniversitesi, Türkiye’den giren 37 üniversite içinde ise 27. sırada yer aldı.

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Sıralamada dünya çapında 85 ülkeden toplam 766 üniversite bulunuyor. En çok katkıyı 63 Üniversite ile Japonya, ardından 47 Üniversite ile Rusya ve 37 üniversite ile Türkiye sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU:

“Dünyanın önde gelen Üniversite sıralamalarını hazırlayan Times Higher Education, Üniversitemizi "Eğitimin Kalitesi" sıralamasında dünyanın ilk 400 Üniversitesi arasında gösterdi. Küresel rekabete ilk adımımızı THE listesine girerek attık, Uluslararası arenadaki varlığımız önümüzdeki süreçte de başarılarımızı arttırarak devam edecek” yorumunu yaptı.
THE 2019 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması ile ilgili detaylı bilgi ve listelere buraya tıklayarak ulaşılabilirsiniz.

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