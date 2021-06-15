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Haliç Üniversitesi pandemide yükseköğretimdeki engelleri kaldırıyor

15.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç Üniversitesi’nden bir ilk… Eğitimde fırsat eşitliğini temel alan ve gerçek bir vakıf üniversitesi olmak konusunda önemli adımlar atan Haliç Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılında yüz yüze yapacağı eğitiminin kapılarını tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerine açıyor.

Haliç Üniversitesi pandemide yükseköğretimdeki engelleri kaldırıyor

Haliç Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde pandemi sebebiyle uygulamalı derslerini online olarak almak durumunda kalmış ve derslerinden yeterince verim alamadığını, o dersten yetersiz kaldığını düşünen Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitesi öğrencileri Haliç Üniversitesi’nin yeni dönemdeki yüz yüze derslerine 14 hafta boyunca ücretsiz olarak katılabilecektir.

Derslere katılım koşulu olarak; Öğrencilerin bir üniversitede aktif öğrenci olmaları, misafir olarak girecekleri dersi ya da %70 aynı içerikli dersi 2020 Yılı Bahar ve 2021 yılı Güz ve Bahar dönemlerinde almış olmaları, kampüs girişlerinde öğrenci kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Açmış olduğumuz derslerde; Her dersin en az %25 kotası misafir öğrencilere ayrılacaktır. Öğrencilerin 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerine ait transkript göstermeleri zorunlu olacaktır, Hastane uygulamalı dersler dahil olmayacaktır.

Öğrencilerimizin derse katılım taleplerini Temmuz ayında Üniversitemiz web sitesinde açılacak olan ders talep formunu doldurarak yapabileceklerdir.

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