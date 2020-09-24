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Haliç Üniversitesi’nde zimmet davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı Mansur Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların zimmet suçundan yargılanmalarına başlandı.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı Mansur Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların zimmet suçundan yargılanmalarına başlandı. Duruşmada, tutuklu 5 sanık tahliye edildi.
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı Mansur Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 64 sanığın zimmet suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mansur Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müştekiler avukatları katıldı. Tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya getirilen sanıklar duruşma salonuna, korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetler ile getirildi.

“Yüzde 100 beraat edeceğiz”
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mansur Topçuoğlu, “Haliç Üniversitesi ve vakıfta yapılan işlemler zimmete konu bile olamaz. Hepsi kayıt altına alınmış. Sisteme kayıtlı faturaların herhangi birinde hukuka aykırılık olduğuna ilişkin bir iddia yok. İddianamedeki her şey hukuki dayanaktan yoksun. Benim ile birlikte 5 kişi tutuklu şu an. Biz yüzde 100 beraat edeceğiz. Cezaevinde yatmak korkutmak amaçlı ise korkmuyorum. Daha öncede cezaevinde kaldım. 1 yıldır cezaevindeyim. Ben avukatım, nereye kaçacağım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Duruşmada söz alan diğer sanıklar beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Müştekiler avukatları sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise tahliye ve beraate ilişkin taleplerini söyledi.

5 sanığa tahliye
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haliç Üniversitesi ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Mansur Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mansur Topçuoğlu’nun Haliç Üniversitesi ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’nın hesabındaki paraları şirket hesaplarına geçirdiği iddia edildi. İddianamede, şüpheli Topçuoğlu’nun ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘mala zarar verme’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘görev yaptırmamak için direnme’ gibi suçlardan 19 yıldan 51 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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