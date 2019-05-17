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Haliç Üniversitesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

Kayyum atanan Haliç Üniversitesine eski mütevelli heyeti başkanında aralarında bulunduğu onlarca kişi baskın düzenledi.

Kayyum atanan Haliç Üniversitesine eski mütevelli heyeti başkanında aralarında bulunduğu onlarca kişi baskın düzenledi. Güvenlik görevlilerine vurarak rektörün odasına çıkmaya çalışan grup, polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde yaşandı. İddiaya göre, YÖK Genel Kurulu 2016 yılında yaptığı denetimlerde kötü yönetildiği tespit edilen Haliç Üniversitesinin faaliyet iznini durdurarak, yönetimi İstanbul Üniversitesine devretti. Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topcuoğlu’nun aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi Sütlüce kampüsüne baskın düzenleyerek güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşandı. Yaşanan olay sırasında kampüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, durumu polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Üniversiteye gelen ekipler yönetim katına kadar çıkarak gruptakileri gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Gözaltına alınan grup, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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