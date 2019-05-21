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Haliç Üniversitesinin Eski Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu Tutuklandı (Arşiv Görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İstanbul DHA Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Oalyın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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