Halıcı'dan Mansur Yavaş'a tepki

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın 2014 seçim yenilgisini değerlendirirken, kendisinin kurduğu CHP bilişim altyapısına yönelik söylediği sözlere tepki göstererek, "Mansur Yavaş bahaneleri ve suçlamaları bıraksın, işine baksın." dedi. Halıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yavaş'ın çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda, 2014 seçim yenilgisini değerlendirirken, kendisi ve CHP bilişim sorumlularıyla ilgili eksik ve yanlış bilgiler ilettiğini söyledi. Büyük ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak 2014 Yerel Seçimleri için CHP bünyesinde oluşturdukları sistemde, YSK ile bağlantı ve yoğunluktan kaynaklanan bazı gecikmeler dışında hiçbir hata oluşmadığını söyleyen Emrehan Halıcı, "Bir türlü çözülemeyen sorun, sandık sonuç tutanaklarının yeterince ve zamanında girilmemesidir." ifadesini kullandı. 2014 Yerel Seçimi'ne ilişkin hazırladığı 74 sayfalık ayrıntılı raporun 18 Nisan 2014 tarihli CHP Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nda yer aldığına vurgu yapan Halıcı, söz konusu rapora CHP'nin internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

- "Bir hata tespit etmedik" "2014 seçim sonuç süreçlerinin bilişimle ilgili olan bölümünde sonuçları etkileyecek bir hata veya hile tespit edemedik." diyen Emrehan Halıcı, bu durumu kabul etmek istemeyen Mansur Yavaş'ın ve yakın çalışma arkadaşlarının ısrarlarıyla kontrol işlemini defalarca tekrarladıklarını dile getirdi. Yavaş ve arkadaşlarının "hile var, bulacağız" söylemleriyle taraftarları üzerinde gereksiz bir beklenti yarattığına dikkati çeken Halıcı, "Beklentinin aksine seçim sonuçlarının bilişimle ilgili bölümünde bir hata veya hile olmadığı yönündeki açıklamalarım Sayın Yavaş'ı memnun etmemiştir. Bu memnuniyetsizliğin bugüne kadar devam ettiği de anlaşılmaktadır. Ancak yapılan açıklamalar tek kelimeyle 'yenilgiye bahane' aramaktır. Mansur Yavaş bahaneleri ve suçlamaları bıraksın, işine baksın." diye konuştu. - "Pek çok yeniliği başlattım" Emrehan Halıcı, CHP'de görevde olduğu süre içinde halen sorunsuz kullanılan bilişim altyapısıyla ilgili önemli atılımlar yaptığını ve pek çok yeniliği başlattığını da belirtti.

İl ve ilçe bilişim sorumlularının görevlendirilmesi, BİTEM merkezinin kurulması, parti süreçlerinin elektronik ve mobil ortama taşınması, "e-Sandık ve e-Seçmen" uygulamalarının yaptığı yeniliklerden bazıları olduğuna vurgu yapan Halıcı, şöyle konuştu: "Görev yaptığım süre boyunca hiçbir yazılım için tek bir kuruş bile harcanmamıştır. Tamamı partide oluşturduğum yazılım ekibi ve gönüllü arkadaşlarım tarafından geliştirilmiştir. Aksini söyleyen yalancıdır, müfteridir. Sayın Yavaş'ın sağa sola yanlış bilgiler vermeden önce bu konuyu Sayın CHP Genel Başkanı'na ve yöneticilerine sormasını tavsiye ederim. Şu an bir siyasi parti mensubu değilim. Hedefim demokrasinin teknolojiyle tam olarak buluştuğu e-Parti uygulamalarıdır." - Ajanslarla yarışmak anlamsız Sonuçları erken verme konusunda haber ajanslarıyla yarışmanın anlamsız olduğuna da değinen Emrehan Halıcı, "Asıl önemli olan YSK'nın sonuçlarının sandık bazında kontrol edilmesidir. Ayrıca sandık listelerinin ve sandık sonuçlarının tüm vatandaşlarla paylaşılması, denetime tüm yurttaşların katılması sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.