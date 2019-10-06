HABER

Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

 D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde, yolcu almak için duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı.

Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı

Ersan SAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR /iSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde, yolcu almak için duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 13 yolcu yaralandı.
Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için yavaşlayan metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Metrobüste bulunan bir yolcu “ Hızla gidiyordu. Arkadaki araçta en arka tarafta oturuyordum. Hızla çarptı. Daha sonra birkaç arkadaş savruldu. 5-6 yaralı vardı. Ters oturuyordum, boynumu çarptım. Öndeki başka bir metrobüse çarptık. Durağa girerken hızlı gidiyordu. Durmaya çalıştı hızlı olduğu için duramadı" dedi.
Kaza nedeniyle haliç köprüsü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla geniş haber) Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı(Havadan fotoğraflarla geniş haber) Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı(Havadan fotoğraflarla geniş haber) Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı(Havadan fotoğraflarla geniş haber) Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kadınların ‘sendikacı’ olmasını önemsiyorumMemur-Sen Başkanı Yalçın: Kadınların ‘sendikacı’ olmasını önemsiyorum
Ek fotoğraflar //Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı, yaralılar var Ek fotoğraflar //Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı, yaralılar var 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.