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  4. Halıcıoğlu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Halıcıoğlu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

30.11.2020 18:24 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu Halıcıoğlu’nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 PA 9807 plakalı otomobilin sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde kavşağa girdiği esnada bir şirketin çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüse ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kısmen kapanan karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

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