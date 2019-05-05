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HALİÇ'TE 2 TEKNE YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Fatih Haliç'te kullanılmayan 2 teknede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Fatih Haliç'te kullanılmayan 2 teknede yangın çıktı.
Ayvansaray sahilde kenara çekilmiş kullanılmayan 2 teknede saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknelerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan 2 tekneyi kısa sürede söndürdü. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de denizden olay yerine gelerek yangını kontrol etti. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
-Deniz polisinden görüntü
-İtfaiye ekibinin teknede bazı yerleri kırması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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