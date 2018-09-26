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HALİÇ'TE DENİZDE CESET BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:51 | Son Güncelleme

Fatih'te Haliç Metro Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA)
Fatih'te Haliç Metro Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, 00:00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çevredeki vatandaşlar, denizin üzerinde bir ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda denizden çıkarılan cesedin S.B. isimli 26 yaşında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset incelenmek üzere, cenaze aracıyla Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin çalışması
-Denizden çıkarılan ceset
-Deniz polisinden görüntü
-Gene ve detaylar

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