HABER

Haliç'te denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

FATİH'te Haliç Metro Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu.

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te Haliç Metro Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay, 00:00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çevredeki vatandaşlar, denizin üzerinde bir ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda denizden çıkarılan cesedin S.B. isimli 26 yaşında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset incelenmek üzere, cenaze aracıyla Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERDilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!
Bekçilik yaptıkları fabrikayı soydularBekçilik yaptıkları fabrikayı soydular
Otomobil hırsızlarının film gibi planını polis bozduOtomobil hırsızlarının film gibi planını polis bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Diğer Haberler
Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.