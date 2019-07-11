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Haliç’te denize atlayan genç kızı peşinden atlayarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayan 21 yaşındaki genç kız, peşinden atlayan bir genç tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayan 21 yaşındaki genç kız, peşinden atlayan bir genç tarafından kurtarıldı. 2 genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, Haliç Metro Köprüsü’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Şirin B. köprü üzerinden denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. O sırada metro turnikesinden geçen Yusuf Muhsin K., genç kızın atladığını görür görmez peşinden denize atladı. Yusuf Muhsin K., denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kıyıya kadar ulaştırmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya ulaşmayı başaran gençler kendilerine atılan can simidine tutunarak denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Şirin B.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yusuf Muhsin K. da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Olay anında deniz kenarında oturduğunu ifade eden Muhterem Kömürcü, “Haliç Metro Köprüsü’nden bir kız aşağıya atladı. Çocuk da oradan üstünü çıkararak suya atladı. Ondan sonra sahil güvenlik can simidi attı. Zaten o olmasaydı benim görüşüme göre kız ölebilirdi” dedi.

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