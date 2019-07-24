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Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda kıyıda otururken denize düşen kadın teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU'nda kıyıda otururken denize düşen kadın teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Haliç sahili Perşembe Pazarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, sahil kenarında bir süre oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Yakındaki bir teknede bulunanlar, kadının su yüzeyinde çırpınarak çığlık attığını fark etti. Ona doğru yanaşan teknedeki Umut Atlı, suya atlayarak kadını kurtarıp tekneye çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaköy Perşembe pazarı sahiline yanaşan teknedeki kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suya atlayarak kadını kurtaran Umut Atlı, "Kadını biz çıkarttık sudan. Ayağı kaydı herhalde. Biz kadının suda olduğunu gördük, çevirdik sudan aldık" diye konuştu. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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