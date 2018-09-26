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Haliç'te erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:17 | Son Güncelleme

Haliç'te erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Eminönü'ndeki Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında denizin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Deniz Polisi ekiplerince kıyıya getirilen cesedin 26 yaşındaki S.B'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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ceset Haliç

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