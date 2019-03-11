HABER

HALİÇ'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Haliç'te  denizde  hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haliç'te denizde hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.
Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sabah 06.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi çıkartıp bota alarak Karaköy-Üsküdar iskelesine yanaştı. Sağlık ekipleri yapılan incelemede kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Deniz polisinden görüntü
-İskeleden inen insanların görüntüsü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Cesedin ambulansa alınması
-Genel ve detaylar

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyorSoğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor
10 metrelik karla mücadele turistler için10 metrelik karla mücadele turistler için
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'deki tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki: Şereften nasiplenmemiş mahluklar

Tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Haliç'ten erkek cesedi bulundu

Korkunç! Deniz polisi kıyıya çıkarttı

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

İran'daki uçak kazasının ardından 1 yıl geçti! Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji'den uyarı geldi! Tehlike...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.