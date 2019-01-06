HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ (1) 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

Hazreti İsa nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fatih Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun , aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

HALİÇ’İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Görüntü dökümü:

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-Kiliseden detaylar

-Mum yakanlar

-Ayinden görüntü

-Bartholomeos'un ayini yönetmesi

-Poroşenko'nun ayindeki görüntüsü

-Haç çıkarma töreni

-Proçenko'nun görüntüsü

-Bartholomeos'un haçı atması

-Yüzenlerin görüntüsü

-Bir kişinin haçı ilk olark alması

-Yüzücülerin haçı öpmesi

-Karaya çıkmaları

-Genel ve detaylar

